2022/07/23 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت وزارة الخارجية، 07/23/2022، حقيقة وجود اتفاقية مع تركيا للتوغل في العراق.وقال المتحدث...

ظهرت المقالة الخارجية: لا اتفاقية أمنية مع تركيا تسمح لها بالتوغل في العراق أولاً على المسلة.

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