2022/07/23 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اوضح مراقبون للشان الامني في ديالى، 07/23/2022، أن استعراض قوات الحشد الشعبي الذي أقيم...

ظهرت المقالة استعراض الحشد يكشف تطورات كبيرة بملف تطوير المسيرات وتعزيز منظومة الصواريخ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعراض الحشد يكشف تطورات كبيرة بملف تطوير المسيرات وتعزيز منظومة الصواريخ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعراض الحشد يكشف تطورات كبيرة بملف تطوير المسيرات وتعزيز منظومة الصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).