2022/07/23 | 15:14 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يقرر تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول الاعتداء التركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/23 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يقرر تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول الاعتداء التركي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يقرر تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول الاعتداء التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).