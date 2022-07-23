2022/07/23 | 15:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي قطبا الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، في الساعات الأولى من صباح الأحد، الموافق 24 يوليو/ تمّوز الجاري، على أرضية ملعب "أليجانت"، في الولايات المتحدة الأمريكية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم ليفاندوفسكي وتشواميني.. 7 لاعبين لأول مرة في الكلاسيكو الإسباني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم ليفاندوفسكي وتشواميني.. 7 لاعبين لأول مرة في الكلاسيكو الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).