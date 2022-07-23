بيدري: الأمل كبير في التتويج بدوري الأبطال.. وأتمنى هذه الصفقة

2022/07/23 | 15:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب بيدري، متوسط ميدان برشلونة، عن تطلعه لمواجهة ريال مدريد وديًا فجر غد الأحد، إلى جانب تسليطه الضوء على الصفقات التي أبرمها البارسا استعدادًا للموسم الجديد.

وتحدث بيدري عن الكلاسيكو، بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلًا: “هناك رغبة دائمة للمشاركة في الكلاسيكو، نخوض تلك المباراة دائمًا بحماس كبير، من الجيد أن نصل بداية الموسم بديناميكية جيدة، وسيساعدنا الفوز في الكلاسيكو على ذلك”.

وأضاف: “البارسا يدخل كل موسم بطموح الفوز بكل شيء، ومع الصفقات الجديدة بات الأمل أكبر.



في كل عام نبدأ بنية القتال على دوري الأبطال، وستساعدنا التدعيمات على ذلك، سنكون مستعدين للقتال، ودائمًا ما كان البارسا من بين المرشحين”.

وزاد: “المنافسة داخل الفريق تكون جيدة دائمًا للجميع وللمدرب، ونأمل أن نحظى بعام مميز”.

وتطرق إلى انتقال روبرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة: “هو لاعب يضمن لك تسجيل الأهداف، شاهدنا ذلك في بايرن، ومن دواعي فخرنا أن يتواجد معنا”.

وعن فرانك كيسي، علق: “فاجأني كثيرًا، سبق وأن تواجهنا في المباريات من قبل، هو لاعب قوي للغاية، وأحاول ألا أصطدم به كثيرًا في التدريبات”.

وعن إمكانية ضم إنيجو مارتينيز، واصل: “هو لاعب مذهل، لعبت إلى جواره في المنتخب الوطني، آمل أن يحدث ذلك الانتقال”.

وأتم بالحديث عن الإصابات التي تعرض لها: “باتت جزءا من الماضي، أنا في حالة بدنية جيدة وأتطلع للبداية، عملت لشهور من أجل تغيير شكلي البدني، في كرة القدم حاليًا، يجب أن تحضّر نفسك جيدًا وتواصل العمل”.

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