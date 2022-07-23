اليورو يتجه للتكافؤ مع الدولار مرة أخرى

2022/07/23 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متداولون وخبراء استراتيجيون في السوق إن اليورو يتجه مرة أخرى إلى التكافؤ مع الدولار، مشيرين إلى أنه لا يمكن حتى لتسريع البنك المركزي الأوروبي لوتيرة رفع الفائدة تغيير ذلك.

قال فرانسيسكو بيسول، المحلل الاستراتيجي لأسواق العملات في شركة «آي إن جي بلوس» إن المشكلة الكبرى في أوروبا هي أمن الطاقة ولهذا السبب فإن العودة إلى التكافؤ أكثر احتمالاً من الصعود إلى 1.04 دولار لكل يورو.



وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال فارق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة يشير إلى ضعف اليورو.

ومن المتوقع أن يتم تداول اليورو مقابل الدولار عند مستوى منخفض يصل إلى 0.95 دولار في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

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