2022/07/23 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت أوكرانيا الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا عبر هجومه على ميناء أوديسا، مؤكدة أن موسكو “ستتحمّل مسؤولية” فشل الاتفاق على تصدير الحبوب الذي جرى توقيعه في اليوم السابق في اسطنبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اوليغ نيكولينكو إنّ الرئيس الروسي “بصق في وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب (طيب) إردوغان، اللذين قاما بجهود للتوصل إلى اتفاق”، عبر إطلاق صواريخ على ميناء أوديسا.

ا ف ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: أوكرانيا: بوتين “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا بهجومه على أوديسا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: أوكرانيا: بوتين “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا بهجومه على أوديسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).