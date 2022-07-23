إيران تبيع الوقود لطالبان

2022/07/23 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وقعت إيران صفقة لبيع 350 ألف طن من المنتجات البترولية لطالبان لخفض أسعار الوقود في أفغانستان، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت فارس عن بيان لوزارة المالية الأفغانية قوله إن التسليم سيبدأ خلال أيام قليلة.

وأضافت وكالة فارس أن الاتفاق يأتي عقب زيارة قام بها مسؤولو الطاقة والمصارف والتجارة التابعين لحكومة طالبان، لإيران.

وتابعت أن هناك محادثات جارية بشأن إمدادات من الغاز الطبيعي المضغوط وإقامة خطوط أنابيب بترول، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

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