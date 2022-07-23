وزير الخارجية الجزائري يسلم رئيس الجمهورية رسالة خطية متعلقة بالتحضيرات لعقد القمة العربية

2022/07/23 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن “رئيس الجمهورية استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري”، مشيراً الى أنه “في مستهل اللقاء نقل الوزير، تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه رسالة خطية متعلقة بالتحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر والمقرر تنظيمها في تشرين الثاني المقبل”.وأضاف البيان أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب المشاركة الفاعلة للعراق في القمة العربية”.وتابع : “كما جرى التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة”.

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