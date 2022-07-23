2022/07/23 | 15:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الكاتب العراقي طه الربيعي كتابا حمل عنوان "التسوّل والمتسوّلون..دراسة اجتماعية" يتناول فيه شريحة المتسوّلين باعتبارها ظاهرة ذات جذور تاريخية مثلما لها مضار على الأماكن التي ينتشرون فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراويش وجاليات.. باحث عراقي يصدر كتابا عن ظاهرة التسوّل في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراويش وجاليات.. باحث عراقي يصدر كتابا عن ظاهرة التسوّل في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).