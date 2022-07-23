2022/07/23 | 16:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – نيويورك- الزمان اتهمت أوكرانيا الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا عبر هجومه على ميناء أوديسا، مؤكدة أن موسكو “ستتحمّل مسؤولية” فشل الاتفاق على تصدير الحبوب الذي جرى توقيعه في اليوم السابق في اسطنبول.واعلن الأمين العام للأمم المتحدة انه “يدين بلا لبس” الهجوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا: بوتين “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا بهجومه على أوديسا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا: بوتين “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا بهجومه على أوديسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).