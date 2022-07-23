2022/07/23 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية، عاصم افتخار، أن إسلام آباد لن تتخذ خطوة أحادية تجاه عملية الاعتراف بحكم حركة طالبان الأفغانية، بل ترجح أن يتم ذلك عبر توافق إقليمي ودولي.وقال افتخار، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باكستان: لن نعترف بحكم طالبان بأفغانستان بشكل أحادي المركز الخبري الوطني.

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