2022/07/23 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت الدكتورة إليزافيتا بويكو، أخصائية طب الأعصاب في المركز الطبي الأوروبي، أن أسباب الصداع النصفي في الصيف هي الضوء الساطع واحتباس الهواء وقلة استهلاك السوائل.ووفقا لها هذه العوامل الثلاثة هي السبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيبة روسية تكشف أسباب الصداع النصفي في الصيف المركز الخبري الوطني.

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