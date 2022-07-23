2022/07/23 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cSj6h6g8APY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عادل المانع - عضو ائتلاف دولة القانون | بشأن اخر تطورات المشهد السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عادل المانع - عضو ائتلاف دولة القانون | بشأن اخر تطورات المشهد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).