الصحة تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج جرحى الاعتداء التركي

2022/07/23 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدد من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفى دهوك التعليمي، فيما اكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الجرحى.وذكر بيان للوزارة، تلقته ايرث نيوز، انه “باشراف ومتابعة وزير الصحة الدكتور هاني العقابي تم نقل عدد من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفيات دهوك الى مدينة الطب ببغداد وعددهم ٧ […]

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