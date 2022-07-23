كهرباء بلد توجز المشاريع قيد التنفيذ والمتلكئة في القضاء

2022/07/23 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي

أوجزت دائرة توزيع وصيانة كهرباء بلد جنوب محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، المشاريع قيد التنفيذ والمتلكئة في القضاء.

وقال مدير الدائرة، المهندس حسن مثنى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المشاريع قيد التنفيذ، تتمثل بمشروع بناء محطة القدس الثانوية 33/11 ك.ف مع المعدات وينفذ من قبل شركة أمواج الخليج ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء، إضافة إلى مشروع إنارة وتأهيل الشبكة الكهربائية في مركز مدينة بلد، وينفذ من قبل شركة تاج النجوم عن طريق صندوق الاعمار".

وتابع مثنى، "المشاريع تشمل كذلك مشروع إعادة تأهيل محطة بلد الأولى في منطقة الحضيرة الشرقية في قضاء بلد، بتنفيذ مباشر من قبل الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء، فضلاً عن تأهيل الشبكة الكهربائية في منطقة سيد غريب في بلد، بعد عودة النازحين اليها، وأيضاً بتنفيذ مباشر من قبل فرع توزيع كهرباء صلاح الدين ضمن خطة إعادة الاستقرار في المحافظة".

ولفت إلى أن "من بين المشاريع أيضاً، تأهيل الشبكة الكهربائية في مركز بلد والأطراف ضمن خطة إعادة الاستقرار في المحافظة".

وأشار إلى أن "المشاريع المتلكئة تتمثل في تشغيل متنقلة جسر الخشب في الضلوعية، وبناء مخازن في محطة بلد".

وطالب مثنى، ببناء ورشة لتصليح المحولات، وبناء محطة 132/33 ك.ف في محطة بلد لفك الاختناق عن المحطة الحالية، وتأهيل محطة الاسحاقي في ناحية الاسحاقي بشكل كامل، ونصب محطة في مطقة الجزيرة في ناحية الاسحاقي لفك الاختناق نتيجة الأحمال العالية في المحطة الحالية، وبناء محطة جديدة مع المعدات في ناحية الحاتمية بدل المتنقلة الحالية بسبب الأحمال العالية"، داعياً وزارة الكهرباء وحكومة محافظة صلاح الدين إلى "الاستجابة لمتطلبات المواطن".

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