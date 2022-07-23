2022/07/23 | 16:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ef9qETmBaNs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعوضتان تساعدان الشرطة الصينية بالقبض على مجرم خطير ! | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعوضتان تساعدان الشرطة الصينية بالقبض على مجرم خطير ! | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).