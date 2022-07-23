نتائج السياسة الخاطئة

2022/07/23 | 16:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب عارف العقراوي ..منذ أول ظهور الثورات الكوردية والى اليوم وهم يقادون في...

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