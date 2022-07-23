تنفيذا لمقررات قمة جدة ..العراق يرسل شحنات نفطية لاوربا عبر”سوميد” سراً !

2022/07/23 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ان المزيد من شحنات النفط الخام من العراق والسعودية بدأت بالتحول نحو اوروبا مما يساعد مصافي النفط الاوربية على تجنب الاستيراد المعتاد من روسيا .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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