بعد إعلان أول إصابة بشلل الأطفال منذ 10 أعوام بأمريكا.. إليكم أهم الحقائق عن الفيروس

2022/07/23 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ عشر سنوات، يتم تشخيص إصابة مواطن أمريكي بشلل الأطفال، وهو مرض دمّر المجتمعات في أنحاء العالم على مر عقود من الزمن.إليك ما تحتاج لمعرفته حول علامات وأعراض ومخاطر هذا الفيروس شديد العدوى.

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