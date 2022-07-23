رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري..عن التسريبات الاخيرة للمالكي

2022/07/23 | 17:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس _متابعة

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أحمد المطيري، أن التسريبات المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أريد بها عدة أمور بينها زرع الفتنة بين أبناء المذهب الواحد، فيما دعا الحكومة والسلطة القضائية والجهات الأمنية إلى أن تتبين من صحتها.

وقال المطيري في بيان ، إن "التسري...

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