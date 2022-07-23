2022/07/23 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، “نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).