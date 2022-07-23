محمد حماقي يشعل فعاليات “موسم الجيمرز” بالعاصمة السعودية الرياض

2022/07/23 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أشعل الفنان المصري محمد حماقي، فعاليات “موسم الجيمرز”، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحفل غائي كبير حمل لفتة كامل العدد، تألق خلاله بمجموعة كبيرة من الأغاني وسط جمهوره ومحبيه.

ويستعد حماقي بعد تألقه في حفل الجيمرز، لإحياء حفل بالساحل الشمالي حيث طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر بنظام الأون لاين عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.

وتميزت أسعار الحفل التي أعلنت عنها الشركة المنظمة بالمعقولية، حيث طرحت فئتين فقط الأولى بمبلغ 700 جنيه والثانية الـVip بـ1200 جنيه فقط، وعاد حماقي من المملكة العربية السعودية فجر اليوم استعداداً لحفل الساحل الشمالي.

من ناحية أخرى يواصل حماقي خلال الفترة الحالية العمل على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد استعداداً لطرحه الصيف الحالي، حيث انتهى مؤخراً من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ومنهم مدين ومحمد عاطف وتوما وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وأمير طعيمة ونادر عبدالله وآخرون.

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