“بعملية امتازت بالدقة” القبض على 4 متاجرين بالمخدرات في بابل

2022/07/23 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على 4 من المتاجرين بالمواد المخدرة في بابل.

وأضافت الخلية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “بعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة أسفرت عن القاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظة بابل”.

وأوضحت، أن “العملية جرت بعد استدراج المتهمين من محافظة النجف ونصب كمين لهم في قضاء الكفل حيث قام المتهمون بالهرب واطلاق النار على القوات الامنية حيث قامت القوة بملاحقتهم وتمكنت من السيطرة على المواقف وألقي القبض عليهم وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة مع بندقية كلاشنكوف”.

وتابعت أنه “بعد عرضهم على القضاء قرر توقيفهم وفق المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات، وفي السياق نفسه ألقت مفارز المديرية الاخرى القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق المادة (28) مخدرات، وذلك من خلال تواجده في مركز مدينة الحلة، تم القبض بالتنسيق مع شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة”.

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