الحلبوسي ينفي ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية إزاء تصريحات وزير الدفاع العراقي

2022/07/23 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أوضح رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، تفاصيل اجتماع مجلس النواب خلال جلسته الاستثنائية مع وزير الدفاع جمعة عناد بحضور القادة العسكريين.

وتحدث الحلبوسي في كلمة له تابعتها وكالة خبر برس (واخ)، إن “بعض الوكالات الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، تحدثت بأمر غيردقيق، نقلا عن جلسة البرلمان، بأن وزير الدفاع العراقي صرّح بأنه ليس لدينا امكانات لمواجهة الاعتداء التركي، وهذا أمر غير صحيح”.

وأوضح أن “وزير الدفاع والقادة العسكريين، استعرضوا الحدث وتحدثوا عن الاحتياجات التي تخص المؤسسة العسكرية بشكل عام، وأكدوا بأن القادة العسكريين هم رهن اشارة القرار السياسي”.

وأضاف الحلبوسي، “كما أطْلعوا مجلس النواب على أسباب الحادث وتفاصيله، وتحدثوا عن كيفية تعزيز القوات الأمنية”.

وعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.

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