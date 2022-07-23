الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ

2022/07/23 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم السبت، “جدري القردة” حالة طوارئ عالمية.وقال غيبرييسوس، إن “جدري القردة انتشر في 70 دولة”، لافتاً إلى أن “الانتشار يبقى تحت السيطرة في العالم عدا في أوروبا حيث تزيد المخاطر”.

وأكد “إمكانية السيطرة على المرض ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة”.

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