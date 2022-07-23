الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق

2022/07/23 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 2153 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 2806 حالات للشفاء، وحالتي وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 293 شخصاً بلقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد.

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