2022/07/23 | 18:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XED8UORoy0I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وكيل وزير الهجرة والمهجرين يكشف عن سبب عدم تحويل خيم النازحين الايزيدين الى بناء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وكيل وزير الهجرة والمهجرين يكشف عن سبب عدم تحويل خيم النازحين الايزيدين الى بناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).