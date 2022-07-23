2022/07/23 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي* التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى بغداد، اليوم السبت 23 تموز (يوليو) 2022، رئيسَ مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.وجرى في اللقاء، الذي حضره رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم […]

ظهرت المقالة ضمن زيارته لبغداد..



مسرور بارزاني يلتقي الحلبوسي (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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