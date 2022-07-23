عضو بعزم: وزير الدفاع أبلغنا بعدم وجود سيطرة على أراضي ينتشر فيها حزب العمال

2022/07/23 | 18:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد العضو بتحالف العزم طلال الزوبعي، السبت 07/23/2022، أن وزير الدفاع، جمعة عناد، أبلغنا...

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