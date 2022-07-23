شورى الدعوة: التسجيلات المفبركة وراءها دول

2022/07/23 | 18:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد حز الدعوة الاسلامي السبت 07/23/2022 في بيان ان التسجيلات المفبركة اكبر من قدرات...

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