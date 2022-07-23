2022/07/23 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Tc247uiY0g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وعود حكومية بتحسين واقع النجف لا تزال حبراً على ورق .. والمواطن هو الضحية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وعود حكومية بتحسين واقع النجف لا تزال حبراً على ورق .. والمواطن هو الضحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).