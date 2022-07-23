2022/07/23 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الهجوم الصاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني الذي يعدّ اساسياً لتنفيذ الاتفاق حول استئناف تصدير الحبوب الموقع قبل يوم في اسطنبول.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن “الأمين العام يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أعلن عنها اليوم على ميناء أوديسا الأوكراني”.



وأضاف أنه “لا بد من التنفيذ الكامل (للاتفاق) من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا”.

وفي بروكسل كتب بوريل في تغريدة على تويتر “ضرب هدف مهم لتصدير الحبوب بعد يوم واحد من توقيع اتفاق اسطنبول أمر مستهجن ويبرهن مرة أخرى على ازدراء روسيا الكامل بالقانون والالتزامات الدولية”.

وكانت أوكرانيا أعلنت السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اوليغ نيكولينكو أن بوتين وعبر إطلاق صواريخ على أوديسا “بصق في وجه” غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب إردوغان “اللذين قاما بجهود للتوصل إلى الاتفاق”.

ا ف ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“غوتيريش” و “بوريل” يدينان إطلاق صواريخ روسية على ميناء أوديسا الأوكراني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“غوتيريش” و “بوريل” يدينان إطلاق صواريخ روسية على ميناء أوديسا الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).