قائد القوات البرية: سنعزز دفاعات القطعات المنتشرة ضمن حدود إقليم كردستان

2022/07/23 | 19:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمةأكد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، اليوم السبت، قدرة القوات العراقية على تأمين الحدود ومنع أية حالة اختراق وحماية الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن القطعات في إقليم كردستان ستعزز دفاعاتها.وقال المحمدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الحدود العراقية مؤمنة بقطعات قوية وعلى جاهزية عالية عبر قوات حرس الحدود المسندة من قوات الجيش العراقي وطيران الجيش والقوة الجوية والاستطلاع الجوي".وأضاف، أن "تلك القوات تنتشر في جميع الأماكن على الحدود مدعمة بخطوط دفاعية قوية ومنظمة ومسندة وفي حال حدوث أي خرق ستكون هناك إجراءات كبيرة جداً لمنع اختراق الحدود والدفاع عنها بشكل مستميت".وأوضح المحمدي أن "القوات المنتشرة ضمن حدود إقليم كردستان ستعزز دفاعاتها".وعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسة استثنائية لتناول ملف الاعتداء التركي بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.وأوصت لجنة الامن والدفاع عقب الاستضافة بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية وإعادة انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا وإلغاء الاتفاقيات الأمنية أن وجدت مع تركيا وإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية.





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