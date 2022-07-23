مطالبات نيابية بغلق المنافذ البرية وإعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا

2022/07/23 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا عدد من النواب، اليوم السبت، إلى "طرد" السفير التركي من بغداد وغلق المنافذ البرية واعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد ناقش مجلس النواب في جلسته الاولى للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى التي عقدت اليوم السبت، "الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة".

وطالب نواب في البرلمان، بـ"طرد السفير التركي من بغداد وغلق المنافذ البرية واعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا، إضافة الى المطالبة بتقديم اعتذار رسمي تركي للعراق جراء الاعتداءات العسكرية ضد شعبه وارضه وسحب القوات التركية من داخل الأراضي العراقية".

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