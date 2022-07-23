دولة عربية ترفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر

2022/07/23 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رفعت السلطات السودانية أسعار المحروقات للمرة ال الرابعة خلال ثلاثة أشهر، إذ أعلنت السبت زيادة تقارب 15 في المئة في الأسعار مما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار جميع السلع الاساسية.

ووفقا للزيادة الحديدة، فقد أصبح لتر البنزين يوزع للمستهلك بواقع 760 جنيها؛ أي نحو 1.4 دولار مقابل 748 جنيها للتر الجازولين.

وتأتي الزيادة الجديدة وسط مصاعب اقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد أدت إلى انهيار ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية حيث يجري تداول الدولار الواحد عند 565 جنيها في السوق الرسمي.

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