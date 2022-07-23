ايران تعتقل شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي

2022/07/23 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة قالت وزارة الإعلام الإيرانية اليوم السبت، إن السلطات الأمنية اعتقلت شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي خططت للقيام بعمليات إرهابية بالبلاد.وأصدرت وزارة الاعلام بيانا قالت فيه إنه “تم التعرف على شبكة من […]

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