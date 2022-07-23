الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية الجزائري تحديات الطاقة والامن الغذائي

2022/07/23 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “اللقاء بحث العلاقات […]

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