هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر جنوبي إيران يشعر بها سكان في الإمارات

2022/07/23 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت هزة أرضية جنوبي إيران بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر وعمق 141 كيلومترًا، بحسب المرصد الأوروبي للزلازل.

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