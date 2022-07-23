طبيب بايدن يرجح إصابة الرئيس الأميركي بمتغير BA.5.. ويوضح حالته

2022/07/23 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، ان حالة الرئيس تتحسن بعد يومين من الإعلان عن إصابته بفايروس كورونا.

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