مشرف النفط: زيادة عدد المحترفين لا يخدم الكرة العراقية

2022/07/23 | 19:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مشرف فريق الكرة بنادي النفط، مشتاق كاظم، أن قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد المحترفين لا يخدم الكرة العراقية.وقال كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “قرار الاتحاد بزيادة عدد المحترفين غير صحيح وتم اتخاذه في توقيت خاطئ ونحن مقبلون على دوري التراخيص”.وبين أن “القرار الخاص بالمحترفين سيقلل من قيمة اللاعب المحلي […]

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