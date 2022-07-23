2022/07/23 | 20:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي لبارزاني: البرلمان داعم لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل بما فيها قضية النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/23 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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