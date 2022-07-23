طهران تعلن اعتقال شبكة مرتبطة بالموساد

2022/07/23 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الإعلام الإيرانية اليوم السبت، إن السلطات الأمنية اعتقلت شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي خططت للقيام بعمليات إرهابية بالبلاد.وأصدرت وزارة الاعلام بيانا قالت فيه إنه “تم التعرف على شبكة من عملاء منظمة التجسس التابعة لإسرائيل واعتقال جميع عناصرها”.

وأضافت الوزارة أنه “تم التعرف على شبكة من عملاء الموساد الذين تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية، وتم القبض على عناصرها قبل القيام بأي عمل تخريبي”.

وجاء في البيان أن “أعضاء هذه الشبكة الذين كانوا على اتصال بجهاز المخابرات الموساد ودخلوا البلاد من إقليم كردستان”.

وأكدت أنه تم “احتجاز أجهزة اتصال ومتفجرات بقصد القيام بأعمال تخريبية وعمليات إرهابية غير مسبوقة في بعض المناطق الحساسة ولها أهداف محددة سلفا”.

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