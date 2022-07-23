الكاظمي ومسرور: أهمية الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء التركي

2022/07/23 | 20:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت 07/23/2022، في القصر الحكومي في العاصمة بغداد،...

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