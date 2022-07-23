الجيل الجديد يتهم الديمقراطي الكردستاني بالتعاون مع تركيا 

2022/07/23 | 20:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، السبت 23 تموز 2022، أن الحزب الديمقراطي...

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