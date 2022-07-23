2022/07/23 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يبحث مع الرئاسات العلاقة بين بغداد وأربيل: زيارتنا تحمل حلولاً دستورية للمشاكل العالقة منذ أعوام بغداد – قصي منذر عقد رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي ،وحكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ،مباحثات بشأن المشاكل العالقة بين بغداد واربيل .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي ،استقبل في القصر الحكومي البارزاني والوقد المرافق له ،وجرى خلال اللقاء […]

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