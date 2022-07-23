البارزاني يبحث مع الرئاسات العلاقة بين بغداد وأربيل:



البارزاني يبحث مع الرئاسات العلاقة بين بغداد وأربيل:
2022/07/23 | 21:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البارزاني يبحث مع الرئاسات العلاقة بين بغداد وأربيل: زيارتنا تحمل حلولاً دستورية للمشاكل العالقة منذ أعوام بغداد – قصي منذر عقد رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي ،وحكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ،مباحثات بشأن المشاكل العالقة بين بغداد واربيل .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي ،استقبل في القصر الحكومي البارزاني والوقد المرافق له ،وجرى خلال اللقاء […]

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