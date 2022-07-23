2022/07/23 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات إلى الإبتعاد عن التصعيد وإخراج حزب العمال من العراق البرلمان يشكل لجنة تقصّي حقائق بشأن إستهداف بزخ بغداد – ابتهال العربي وجه مجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة ،وتقصي حقائق استهداف مصيف بزخ في زاخو بمحافظة دهوك ،الذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين،وسط دعوات الى اخراج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يشكل لجنة تقصّي حقائق بشأن إستهداف بزخ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يشكل لجنة تقصّي حقائق بشأن إستهداف بزخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).