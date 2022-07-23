2022/07/23 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيظ تموز يزيد معاناة المواطنين وسط تراجع ساعات الحصول على الكهرباء بغداد – فائز جواد شهدت بغداد والمحافظات ،تراجع في ساعات الحصول على الطاقة الكهربائية ،وسط ارتفاع درجات الحرارة عن مستوياتها الطبيعية،فيما دعا مواطنون ،الحكومات المحلية في المحافظات ،للالتحاق بركب محافظة واسط ،وتقليص ساعات دوام الموظفين،بواقع ساعتين بسبب الاجواء الحارة.وقررت محافظة واسط، تقليص ساعات […]

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