جو بايدن يجري اجتماعاً افتراضياً في البيت الأبيض بشكل متقطع بسبب السعال

2022/07/23 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بعد يومين من تشخيص إصابته بفيروس كورونا، تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من إنجاز اجتماع افتراضي في البيت الأبيض بشكل متقطع، بسبب السعال.

وأعلن البت الأبيض، الخميس، إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يعاني “أعراضاً خفيفة”.

وخلال الاجتماع، بدا بايدن، الذي يبلغ من العمر 79 عاما وهو أكبر شخص يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، في حالة معنوية جيدة، مع بحة ملحوظة في الصوت، الأمر الذي استدعى اعتذاره بشكل متكرر بسبب السعال.

وأصدر طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، أمس الجمعة، بياناً قال فيه إن أعراض بايدن قد تحسنت.

وقال الطبيب إن “درجة حرارة بايدن مرتفعة قليلا وتبلغ 37.4 درجة مئوية، لكنه يستجيب بشكل إيجابي لمسكنات الألم”، مضيفا أن “معدلات نبضه وضغط دمه وتنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية”.

من جانبه، قال الدكتور أشيش جها، منسق البيت الأبيض بشأن كوفيد -19 إن “بايدن بخير، وأعراض المرض التي تظهر عليه خفيفة”.

وأضاف جها “الرئيس يتحسن، ونام جيدا الليلة الماضية، وتناول إفطاره وغداءه كاملين”.

وأوضح جها للصحفيين، أن “الإدارة الطبية في البيت الأبيض، حدّدت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولين كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة”.

ويشار إلى أن بايدن تلقى التطعيم بالكامل، جرعتان من لقاح فايزر قبل تولي منصبه، وأولى جرعة معززة في أيلول/ سبتمبر، ثم جرعة ثانية في مارس الماضي.

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