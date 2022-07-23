الحلبوسي والبارزاني يبحثان الوضع السياسي ومسألة تشريع قانون النفط والغاز

2022/07/23 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيسَ حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والوفدَ المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان مكتب الحلبوسي، وتلقته خبر برس (واخ) “مناقشة الوضع السياسي والتحديات التي تواجه البلاد، كما عرض رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان ملخصاً للمباحثات التي جرت بين الوفدين الحكومي الاتحادي والإقليم، فضلاً على بحث ملف تشريع قانون النفط والغاز”.

وأشار إلى أن “من بينها المتعلقة بمسألة النفط والغاز، من خلال تشريع قانون يصبُّ في مصلحة البلد والمواطنين وفق مبدأ العدالة بين العراقيين كافة”.

من جهته، جدَّد مسرور بارزاني تأكيده على “الاستعداد الدائم لحكومة إقليم كردستان في التوصل إلى حلٍّ جذري للمشكلات، من خلال المباحثات والحوارات بين الحكومة الاتحادية والإقليم بصورة جذرية، وعلى أساس الدستور”.

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